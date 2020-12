Das waren die spektakulärsten CFO-Wechsel 2020

Der Juni 2020 begann mit einem Paukenschlag in Königsblau. CFO-Urgestein Peter Peters warf überraschend nach 27 Jahren beim Fußballverein Schalke 04 hin. Zuvor war der 58-Jährige nicht nur aufgrund des Kommunikationsdesasters rund um den „Härtefallantrag“ unter Druck geraten. Auch die schwierige finanzielle Lage, in der sich der Traditionsverein seit Beginn der Coronavirus-Krise befindet, tat ihr übriges.



Entgegen anders lautender Medienberichte betonte Peters in einem Interview mit der „Sport Bild“, dass es weder einen Dissens mit seinen Vorstandskollegen noch mit dem Aufsichtsrat gegeben habe. Auch sei sein Abgang alles andere als plötzlich gekommen. „Ich habe mich seit einem Jahr mit der Frage beschäftigt, ob es für mich persönlich noch Sinn ergibt, bei Schalke 04 weiterzuarbeiten“, sagte er der Zeitung.