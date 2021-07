Restrukturierungsnews: Air Berlin, Veritas, Saurer

Die Insolvenzrechtler Paul Abel und Andreas Pantlen sind seit Monatsanfang Partner bei Wellensiek. Pantlen, der Partner in Düsseldorf wird, wechselt mit einem Team von knapp 20 Mitarbeitern zu der Kanzlei, für die er bereits von 2002 bis 2015 gearbeitet hat. Zuletzt war er Partner bei BBL Brockdorff. Auch Abel war bereits zwischen 2004 und 2011 für Wellensiek tätig. Er arbeitete zuletzt für Anchor, wo er als Partner das Büro in Augsburg leitete. Für seinen neuen Arbeitgeber wird Abel als Partner in München tätig sein.

Ansgar Zwick, viele Jahre das Gesicht des Restrukturierungsgeschäft von Houlihan Lokey am deutschen Markt, verabschiedet sich in den Ruhestand. Künftig wird das Geschäftsfeld in der DACH-Region und den nordischen Ländern von einer Doppelspitze geleitet. Zwicks Nachfolge treten Niklas Lerche und Malte Wulfetange als Co-Heads an.

