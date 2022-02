Grenke-Ticker: Das Aktuellste zur Shortseller-Attacke

Grenkes Abschlussprüfer KPMG will offenbar am 17. Mai 2021 das Testat für den Konzernabschluss 2020 ausstellen. Das habe die Prüfgesellschaft in einem Brief an den Aufsichtsrat mitgeteilt, verkündet der Leasinganbieter. Abgeschlossen ist die Prüfung allerdings noch nicht: „In dem Brief bestätigt KPMG, dass die Vorlage von Prüfungsnachweisen und die Erteilung von erforderlichen Informationen im Wesentlichen erfolgt ist und derzeit von KPMG geprüft wird.“

Grenke selbst sieht sich aber offenbar auf dem Weg zu einem uneingeschränkten Testat. So soll der testierte Konzernabschluss am 21. Mai veröffentlicht werden. Am 30. April legt der Konzern wie angekündigt im Rahmen einer Analystenkonferenz vorläufige und noch nicht testierte Zahlen vor.

Grenke kämpft seit Herbst 2020 mit den Vorwürfen des Shortsellers Fraser Perring. Der Konzern hat schon mehrfach versucht, die Vorwürfe zu entkräften, und hat dafür eine Sonderprüfung durch Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) in Auftrag gegeben. Seitens der Bafin überprüft auch noch Mazars die Bilanzen, KPMG ist der reguläre Abschlussprüfer von Grenke. Grenke hat Zwischenergebnisse der Prüfungen veröffentlicht und sah sich vielfach entlastet. Einige bisherige Erkenntnisse von KPMG und WKGT sowie von Mazars lasen sich allerdings durchaus kritisch.